كأس إيطاليا: ميلان يتعادل سلبيا مع لاتسيو

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ميلان مع ضيفه لاتسيو، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأخفق كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

وبتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما في 28 فبراير الجاري.

ويكفي ميلان التعادل الإيجابي بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما يتعين على لاتسيو الفوز بأي نتيجة لاستمرار مسيرته في المسابقة، ويذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سوف يواجه في النهائي الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين يوفنتوس وأتالانتا.

ويمتلك يوفنتوس الحظوظ الأوفر في التأهل، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 - صفر على ملعب منافسه في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء.