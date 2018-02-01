كونتي: تشيلسي ربما يغيب عن دوري "الأبطال"

لم يتحدث انطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن أي أعذار بعد هزيمة فريقه المذلة 3-صفر أمام بورنموث المتواضع وهي نتيجة تركت الفريق يواجه خطر الغياب عن دروي أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وهذه هي الهزيمة الأولى في تسع مباريات في الدوري لحامل اللقب وتراجع تشيلسي على أثرها إلى المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن ليفربول.



ويتقدم الفريق اللندني بنقطتين عن جاره توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الخامس وخارج المربع الذهبي المؤهل للبطولة القارية الأولى للأندية.



وقال كونتي للصحفيين "لابد لنا أن نشعر بالقلق. وعلينا القتال من أجل إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.



"علينا الإقرار بأنها هزيمة سيئة وإدراك أننا بحاجة للقتال هذا الموسم. لو لم يفهم أي شخص هذا الأمر فهذا يعني أنه لا يفهم كرة القدم. كرة القدم ليست سهلة".



وتابع "لو أردت فقط أن تحلم فيمكنني القول إننا يمكن أن نقاتل للفوز باللقب هذا الموسم. لكن المهم أن ننظر إلى واقع الأمر والإقرار بأنه لو نجحنا في التأهل لدوري الأبطال فسيكون هذا نجاحا كبيرا".



ورغم نجاح تشيلسي في ضم المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو في نهاية الانتقالات الشتوية لكن وسائل إعلام أشارت إلى وجود خلاف بين كونتي وإدارة النادي حول تدعيم تشكيلة الفريق.



وقال المدرب الايطالي "المنافس استحق الفوز. حاولنا فعل أي شيء لكن الأمور كانت صعبة للغاية لنا حتى في الشوط الأول عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف. عانينا كثيرا".



وأضاف "(عانينا) لعدة أسباب لكن الحديث عن الأعذار ليس مهما لأن المنافس استحق الفوز ونحن بحاجة للعمل مرة أخرى وتقديم أفضل ما لدينا".