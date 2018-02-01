نيوكاسل يضم الجزائري سليماني على سبيل الإعارة

تعاقد نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أخيرا مع مهاجم بعدما ضم إسلام سليماني من غريمه المحلي ليستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وعانى فريق المدرب رفائيل بنيتز في فترة الانتقالات الشتوية وفشل في التعاقد مع عدة لاعبين من بينهم دانييل ستوريدج لاعب ليفربول.



لكن قبل دقائق من نهاية الانتقالات تمكن نيوكاسل من ضم مهاجم الجزائر سليماني البالغ عمره 29 عاما وسمح برحيل الكسندر ميتروفيتش إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وقال ليستر على حسابه على تويتر "إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي سينضم إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2017-2018.



وانضم سليماني إلى ليستر في 2016 وأحرز 13 هدفا في 46 مباراة.



وتعاقد نيوكاسل مع حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا من سبارتا براج على سبيل الإعارة.