ألاردايس: إيفرتون قادر على استغلال ثغرات أرسنال

يعتقد سام الاردايس، مدرب ايفرتون، أن ارسنال يعاني من ثغرات دفاعية، وأن ميل الفريق لتعزيز قدراته الهجومية سيخلق فرصا يمكن استغلالها في الهجمات المرتدة في لقاء الفريقين غدا السبت على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر سبع مباريات في الدوري، كما دفع الفريق ثمن أخطاء دفاعية قاتلة حين خسر 3-1 أمام سوانزي سيتي الثلاثاء الماضي.

وقال الاردايس في مؤتمر صحافي الجمعة: "أشعر أن ارسنال يعاني من ضعف دفاعي، فإذا تمكنا من إنجاز تمريرات أمامية ستتوافر حينها فرص للقيام ببعض الهجمات المرتدة الجيدة".

وتابع: "سوانزي نجح في الفوز علي ارسنال لكن اللعب على استاد الإمارات أمر مختلف فالقضية هنا هي تحييد قوة ارسنال".

ويمكن أن يستفيد الاردايس من جهود ثيو والكوت (28 عاما) لتكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها المهاجم أمام ناديه السابق منذ مغادرته في الشهر الماضي.

ونجح لاعب منتخب انجلترا في تقديم بداية جيدة مع ناديه الجديد، حيث ساهم في صنع هدف التعادل 1-1 أمام وست بروميتش البيون قبل أن يحرز هدفا آخر أمام ليستر سيتي الأربعاء الماضي.

ويتوقع الاردايس من والكوت مواصلة تحسين أدائه والتوافق مع الظهير شيموس كولمان الذي عاد للتشكيلة الأساسية أمام ليستر سيتي بعد غياب استمر عشرة أشهر بسبب كسر مضاعف في الساق.

وأضاف الاردايس "إنهما يعرفان بعضهما بعضا. لديه (ثيو) الفرصة ليكون لاعبا محوريا في الفريق. شارك في أكثر من 30 مباراة في الموسم السابق وأحرز 19 هدفا. أتمنى أن يقدم أداء جيدا أمام ارسنال كما فعل في مباراة ليستر".