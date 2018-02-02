فينغر: لهذا السبب رحل جيرو عن صفوف أرسنال

قال الفرنسي، آرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال، الجمعة، إن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو وافق على الرحيل عن صفوف أرسنال، أملا في حجز مكان له ضمن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار فينغر إلى أن اللاعب شعر بالقلق إزاء إمكانية عدم حصوله على فرصة المشاركة ضمن صفوف أرسنال بالشكل الكافي لاستدعائه إلى المنتخب، وهو ما دفعه للانتقال إلى تشيلسي، وذلك في صفقة قيمتها 18 مليون جنيه إسترليني (6ر25 مليون دولار) حسمت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وسجل جيرو 105 أهداف خلال 253 مباراة، منها 73 هدفا في 180 مباراة بالدوري الممتاز.

وقال فينغر: "كان يحظى بشعبية هائلة بين زملائه اللاعبين وكذلك لدى إدارة النادي.. أراد أوليفيه (جيرو) وقت مشاركة أطول، حيث يرغب في المشاركة بكأس العالم. وهذا هو ما دفعني لفتح الباب أمامه."

وأشار فينغر أيضا إلى أن صفقة جيرو ساعدت نادي أرسنال في حسم الصفقة القياسية للنادي المتمثلة في التعاقد مع بيير-إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند، مقابل 56 مليون إسترليني.