كلوب عن لالانا: ليس جاهزاً للمشاركة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن لاعب الوسط آدم لالانا ربما لن يتمكن من المشاركة في مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد لكي لا تتفاقم إصابته العضلية.

وعانى لاعب منتخب إنجلترا من الإصابات هذا الموسم وخاض سبع مباريات فقط مع ليفربول في جميع المسابقات.

وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "إنه غير محظوظ حقا. عانى من إصابة قوية في الصيف. يبدو من مستواه في التدريبات أننا يمكننا الدفع به لكنه حصلنا على نصيحة بأنه ليس جاهزا تماما من الناحية البدنية".

وأضاف: "نحاول أن نتعامل معه بحذر وبطريقة صحيحة لكن هذا لا يجدي نفعا غير أن الأمر ليس خطيرا والغياب عن ثلاث مباريات لا يشكل مشكلة كبيرة".

ومع ذلك لم يستبعد المدرب الألماني بشكل نهائي مشاركة لالانا أمام توتنهام صاحب المركز الخامس.

وتابع: "ربما يكون متاحا أمام توتنهام وإذا لم يلعب فإنه سيغيب للمباراة الثالثة".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري ولديه 50 نقطة من 25 مباراة بفارق 18 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.