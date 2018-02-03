إيبار يسحق أشبيلية بخماسية

حقق ايبار فوزا ساحقا على أشبيلية بقيادة مدربه فينشنزو مونتيلا بنتيجة 1-5 ليقلص الفارق مع الفريق الأندلسي إلى نقطة واحدة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.



وكان أشبيلية، وعينه على مواجهة ليجانيس في إياب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا يوم الأربعاء القادم، بعيدا تماما عن مستواه واستغل ايبار، بقيادة الجناح المتألق فابيان أوريانا، الموقف تماما.



واحتاج الفريق القادم من اقليم الباسك، الذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة بفارق مركز واحد خلف أشبيلية، إلى 38 ثانية ليتقدم عندما انطلق كيكي جارسيا قبل أن يسدد في الزاوية القريبة لمرمى الحارس سيرجيو ريكو.



وأضاف أوريانا الهدف الثاني في الدقيقة 17 قبل أن يقلص بابلو سارابيا الفارق للفريق الأندلسي من ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد داني جارسيا.



ولم يخسر أشبيلية، الذي تعادل 1-1 مع ليجانيس في ذهاب قبل نهائي الكأس، في خمس مباريات قبل مواجهة السبت وبدا في طريقه لادراك التعادل لكن إيفان راميس أعاد الفارق لهدفين لصالح ايبار بضربة رأس من ركلة ركنية.



وسجل أوريانا هدفه الثاني في الشوط الثاني وهز أنايتز أربيا الشباك بتسديدة جيدة من ركلة حرة ليكمل انتصار ايبار ويسعد الجماهير باستاد إبوروا.