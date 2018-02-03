غوارديولا يحث يونايتد على الاستمرار في المنافسة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لا يتعين على منافسه الأقرب مانشستر يونايتد التخلي عن المنافسة على اللقب والإقرار بضياع فرصته في التتويج في هذه المرحلة من الموسم.

ولأول مرة أقر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، الذي سبق له الفوز باللقب 20 مرة بضياع فرصة فريقه في التتويج هذا الموسم أمس الجمعة بينما يتخلف فريقه بفارق 15 نقطة عن صاحب الصدارة قبل آخر 13 جولة من الموسم.

وقبل مواجهة بيرنلي فريق المركز السابع في وقت لاحق من اليوم السبت قال غوارديولا: "(لو كنت مكان يونايتد) لما تخليت عن المنافسة على اللقب".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد أظهرنا حتى خلال الهزيمتين اللتين تعرضنا لهما هذا الموسم أننا سنقاتل حتى النهاية. أعرف أن 15 نقطة هو فارق كبير تماما في الوقت الحالي وهو نفس المعدل منذ ست جولات".

وأشار غوارديولا "في كرة القدم وفي الرياضة أي شيء ممكن أن يحدث. اليوم أداؤك جيد وغدا سيئ. الشيء الأهم الذي فعلناه هو التركيز. حسب تجربتي فإنه يتعين علينا الاستعداد لأي شيء حتى تحسم الأمور".

وإلى جانب الهيمنة على الدوري الممتاز تأهل سيتي لدور 16 في دوري أبطال أوروبا وللدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي ولنهائي كأس الرابطة.

وقال غوارديولا: "بعد مواجهة بيرنلي سيحصل اللاعبون على راحة مفتوحة حتى الأربعاء المقبل".