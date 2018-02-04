أوباميانغ: سعيد.. ومازال لدي المزيد

أرسل بيير ايمريك اوباميانج المنضم حديثا إلى ارسنال تحذيرا إلى منافسي فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أن لديه المزيد بعد تسجيله هدفا في الفوز 5-1 على ايفرتون أمس السبت في مشاركته الأولى مع الفريق اللندني.



وأحرز آرون رامسي ثلاثة أهداف فيما أضاف لوران كوسيلني هدفا آخر في مباراة شهدت فرض ارسنال سيطرته الهجومية في الشوط الأول.



وقال المهاجم الغابوني المنضم من بروسيا دورتموند والذي هز الشباك في الدقيقة 37 بعد المباراة "هل هناك المزيد؟ أعتقد ذلك.



وتابع: "حسمنا المباراة في الشوط الأول واختلفت الأمور قليلا في الشوط الثاني. نحن سعداء جميعا اليوم".



وبقي ارسنال في المركز السادس متأخرا بثلاث نقاط عن جاره توتنهام هوتسبير الذي سيحل ضيفا على ليفربول في وقت لاحق من يوم الأحد.