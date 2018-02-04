رأسية بيكيه تنقذ برشلونة من فخ إسبانيول

احتفل المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بتمديد تعاقده مؤخرا مع برشلونة حتى عام 2022 بطريقته الخاصة، بعدما أحرز هدفا أنقذ به الفريق من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقوده للتعادل 1 - 1 مع مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وواصل برشلونة صدارته للمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، كما ارتفع رصيد إسبانيول إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولم تشهد المباراة العرض المنتظر من الفريقين، حيث خلت من اللمحات الفنية الجميلة في ظل تأثر لاعبيهما بسوء حالة أرض الملعب المبتلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال المباراة، كما اتسم اللقاء بالعصبية البالغة في الدقائق الأخيرة في ظل الشحن الذي دائما ما تشهده مباريات ديربي كاتالونيا.

وبادر جيرارد مورينو بالتسجيل لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 66، قبل أن يحرز بيكيه هدف التعادل القاتل لبرشلونة في الدقيقة 83.

وكان إسبانيول يأمل في إلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة في المسابقة هذا الموسم، وتكرار فوزه على جاره اللدود بعدما سبق أن تغلب عليه 1-صفر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

ويذكر أن نادي إسبانيول تقدم بشكوى ضد بيكيه وزميله سيرجيو بوسكيتس إلى لجنة مكافحة العنف التابعة لرابطة الدوري بعد تصريحاتها عقب مباراة العودة لدور الثمانية بكأس الملك.

ووصف بيكيه إسبانيول بـ"إسبانيول كورنيا" بمعنى أنهم يتبعون مدينة كورنيا وليس مدينة برشلونة، وذلك بعد انتقال الفريق إلى مدينة كورنيا القريبة من مدينة برشلونة في عام 2009 بعدما كان يلعب الفريق في الملعب الأولمبي بمدينة برشلونة.