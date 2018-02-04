روما يعود إلى الانتصارات ويتغلب على فيرونا

وضع روما حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في المسابقة، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه فيرونا يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد روما إلى 44 نقطة في المركز الخامس بترتيب البطولة، في حين تجمد رصيد فيرونا عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

وتقمص اللاعب التركي الشاب جينغيز أوندير دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف روما الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

ووجد روما صعوبة بالغة في الحفاظ على تقدمه بهذا الهدف المبكر، لاسيما بعدم اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لورينزو بيليغريني في الدقيقة 51.

ويرجع آخر انتصار لروما في البطولة قبل هذا اللقاء إلى 16 ديسمبر الماضي، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على ضيفه كالياري في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.