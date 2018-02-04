يوفنتوس يسحق ساسولو بسباعية ويتصدر مؤقتا

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب تغلبه على ساسولو 7-0 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من البطولة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على هيلاس فيرونا 1-0 وأتالانتا على كييفو فيرونا 1-0 وفيورنتينا على بولونيا 2-1 وكالياري على سبال 2-0 وتعادل ميلان مع أودينيزي سلبيا.

وعلى ملعب يوفنتوس أرينا، اكتسح يوفنتوس ضيفه ساسولو 7-0، وسجل أهداف يوفنتوس أليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة وسامي خضيرة (هدفين) في الدقيقتين 24 و27 وميرالم بيانيتش في الدقيقة 38 وجونزالو هيجواين ثلاثة أهداف(هاتريك) في الدقائق 63 و74 و83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن نابلوي الذي يمكنه استعادة الصدارة اذا تغلب على بينفينتو في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد ساسولو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف كييفو فيرونا.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر ليوفنتوس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لساسولو هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.