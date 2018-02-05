أتليتيكو يبتعد بالمركز الثاني ويتغلب على فالنسيا

قلص أتلتيكو مدريد الفارق الذي يفصله عن برشلونة، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة 22 في الدوري الإسباني.

و على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ارتفع رصيد فريق العاصمة الإسبانية، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة، إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف الفريق الكتالوني، في حين تجمد رصيد فالنسيا، الذي واصل ترنحه عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي، عند 40 نقطة في المركز الثالث.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بتعادلهما بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، ارتدى آنخيل كوريا ثوب الإجادة، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 59.

وشهدت النصف ساعة الأخير من عمر المباراة إثارة بالغة، حيث حاول فالنسيا إدراك التعادل، في حين سعى أتلتيكو لتعزيز النتيجة، غير أن محاولاتهما باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأتلتيكو.