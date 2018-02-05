أومتيتي يشتكي من العنصرية.. وغارسيا ينفي

نفى سيرجيو غارسيا مهاجم إسبانيول ما أوردته وسائل إعلام إسبانية بشأن توجيهه إهانة عنصرية إلى مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في قمة كاتالونيا التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ودخل غارسيا في مشادة كلامية مع قلب الدفاع الفرنسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب إسبانيول في كورنيا. وعلق سيرجيو على صورة جمعت اللاعبين على إنستغرام قائلا: يجب أولا توضيح الأمر بأنني تحدثت بالفعل مع أومتيتي، ولم أتعمد أن أكون عنصريا بأي شكل من الأشكال وكلكم تعرفون جيدا أن زوجتي من أصول غجرية وأنني نشأت جنبا إلى جنب مع عرقيات مختلفة تعيش في البلاد.



وأردف: كما أن صهري الذي أرتبط معه بعلاقة صداقة قوية من أصول أمريكية-أفريقية. نتلفظ أحيانا في المباريات بعبارات لا ينبغي أن تخرج للعلن.



وقالت وسائل إعلام إسبانية إن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اضطر للتدخل والفصل بين أومتيتي الغاضب وجارسيا الذي توجه لاحقا إلى غرفة الملابس للتصالح مع لاعب برشلونة.



ومنح الهدف الذي أحرزه بيكيه في الدقيقة 82 نقطة التعادل لبرشلونة بعد أن تقدم إسبانيول بهدف أحرزه جيرار مورينو بضربة رأس إثر تمريرة عرضية متقنة من غارسيا في أجواء ماطرة.