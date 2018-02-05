الإصابة تحرم برشلونة من جهود بيكيه لمدة أسبوعين

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية يوم الإثنين أن جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خرج مصابا من مباراة فريقه يوم الأحد أمام مضيفه إسبانيول التي جاءت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيكيه يخضع اليوم لفحوصات طبية وأنه قد يغيب على إثر هذه الإصابة عن مباراتي برشلونة أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وتشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات أخرى بالدوري الإسباني.

وأثارت إصابة بيكيه قلق الجهاز الفني لبرشلونة بشكل كبير، حيث أنه هناك نقص كبير في عدد المدافعين بين صفوف الفريق في ظل وجود البلجيكي توماس فيرمايلين خارج حسابات المدرب غرنستو فالفيردي نظرا لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وفي ظل الغياب المحتمل لبيكيه والذي ستتحدد مدته بعد انتهاء الفحوصات الطبية، يبدو أن المدافع الكولومبي يري مينا سيحظى خلال الفترة المقبلة بأول فرصة لتمثيل برشلونة في مباراة رسمية وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث فالفيردي عن المدافع الكولومبي قبل بضعة أيام قائلا: نحن لسنا في فترة الاستعداد للموسم من أجل إجراء الاختبارات، نمر بمرحلة حرجة في الموسم، ولهذا فإنه سوف يلعب عندما يتعين عليه هذا.

وأشارت "أس" إلى أنه في الوقت الذي سيتابع فيه فريق برشلونة استعداداته للقاء فالنسيا على ملعب الأخير "ماستايا" يوم الخميس، سيجري بيكيه بعض الاختبارات داخل المدينة الرياضية للنادي الكتالوني للوقوف على طول مدة غيابه عن المباريات.