الهولندي سيدورف مدرباً لديبورتيفو لا كورونيا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ديبورتيفو لا كورونيا صاحب المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين الهولندي كلارنس سيدورف مدربا لفريقه حتى نهاية الموسم خلفاً لكريستوبال بارالو المقال من منصبه غداة الخسارة بخماسية نظيفة أمام ريال سوسييداد.

وخاض لاعب الوسط السابق في أياكس أمستردام وريال مدريد الإسباني وميلان وإنتر الايطاليين تجربتين تدريبيتين غير ناجحتين، فقاد ميلان في22 مباراة فقط من يناير حتى يونيو 2014، وشينزن الصيني في 14 مباراة من يوليو حتى ديسمبر 2016.

ويبقى الدولي السابق اللاعب الوحيد الذي توج بلقب دوري أبطال اوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، كما فاز بلقب الدوري المحلي مع ثلاثة فرق مختلفة ايضا.

وتلقى ديبورتيفو لا كورونيا خسارة قاسية أمام ريال سوسيداد كانت الخامسة له في آخر سبع مباريات في الليغا ويجد النادي المتوج بلقب الدوري الإسباني عام 2000، نفسه في المركز 18 في الترتيب.