دي بياجيو يتولى تدريب المنتخب الإيطالي بشكل مؤقت

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن لويجي دي بياجيو مدرب منتخب تحت 21 عاما سيتولى تدريب المنتخب الأول للبلاد بصورة مؤقتة خلال مباراتيه الوديتين المقبلتين في مواجهة إنجلترا والأرجنتين في مارس المقبل.

وظل المنتخب الايطالي بدون مدرب منذ استقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي بعد تأكد غياب الفريق عن نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وسبق لدي بياجيو لاعب الوسط السابق اللعب للمنتخب الايطالي بصورة منتظمة ما بين عامي 1998 و2002، كما سبق له اللعب لعدة أندية من بينها إنترميلان وروما.

وسيلتقي المنتخب الايطالي مع نظيره الأرجنتيني في مانشستر الإنجليزية في 23 مارس ثم يواجه المنتخب الانجليزي في استاد ويمبلي بلندن بعدها بأربعة أيام.