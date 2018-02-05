سيميوني: يجب أن يُقتل لاعبنا لنحصل على ركلة جزاء

فقد دييغو غودين مدافع أتليتيكو مدريد عدة أسنان في اصطدام مع نيتو حارس مرمى فالنسيا خلال فوز فريق العاصمة بهدف دون مقابل في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد واستبد الغضب بمدربه دييغو سيميوني لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.



وخرج مدافع منتخب أوروجواي في الدقيقة 51 والدماء تسيل من فمه بعدما صدمه حارس الفريق الضيف بمرفقه عن غير قصد عندما كان يحاول إبعاد كرة بعد ركلة حرة في بداية الشوط الثاني.



وقال سيميوني للصحفيين: يجب أن يقتل أحد اللاعبين لنحصل على ركلة جزاء لو اعتبرنا أن هذه ليست ركلة جزاء لصالح غودين.



وخرج ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ أيضا. وقال سيميوني عن إصابة اللاعبين: الأطباء سيقدمون لنا تقريرهم.



وأضاف: ليس من السهل أن تلعب مباراة ويفرض عليك إجراء تغييرين لكن الأداء الذي قدمه اللاعبان الآخران كان جيدا.



وشارك الثنائي خوسيه خيمنيز وخوانفران بدلا من سافيتش وغودين ونجحا في إبعاد هجوم فالنسيا ليحافظ الفريق على فوزه بفضل هدف أنخيل كوريا في الدقيقة 59.



ويبتعد فريق المدرب سيميوني بتسع نقاط خلف برشلونة المتصدر لكن المدرب الأرجنتيني يؤمن أن طريق المنافسة على اللقب لا يزال طويلا.



وقال سيميوني: نريد أن ننضج كفريق. سأفكر فيما قدمه اللاعبون في هذه المباراة. التزامهم هو ما يجعلني راضيا كمدرب.