فان ديك حول ركلة الجزاء الأولى: كين ادعى السقوط

اتهم فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين بادعاء التعرض للعرقلة والسقوط كما اتهم إيريك لاميلا بالمبالغة للحصول على ركلتي جزاء خلال التعادل المثير 2 - 2 بين الفريقين أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل توتنهام بالفعل على ركلتي جزاء سجل هاري كين هدفا من الثانية في اللحظة الأخيرة ليمنح فريقه نقطة التعادل أمام صاحب الأرض.

وأهدر كين ركلة الجزاء الأولى التي حصل عليها بعدما اعتبر حكم المباراة أنه تعرض للعرقلة من جانب لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول.

لكن الهولندي فان ديك، الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء الثانية، يرى أن الركلتين غير صحيحتين.

وأوضح: ركلة الجزاء الأولى كانت تسللا واضحا وأعتقد أنها كانت خداعا. يمكنك أن تراه "كين" وهو يدعي التعرض للعرقلة بشكل واضح ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر. وثارت نقاشات كثيرة عما إذا كان هناك تسللا أم لا وأعتقد أنها كانت تسللا. اتخذ الحكم القرار بالتشاور مع مساعده وكان من حسن الحظ أنها أهدرت.

كما انتقد فان ديك قرار احتساب ركلة الجزاء الثانية بعد سقوط لاميلا خلال التحام بين اللاعبي وقال: أشار الحكم باستمرار اللعب لكنني صدمت عندما رأيت الحكم المساعد يشير بغير ذلك.

وأضاف: أولا كان في موقف تسلل وثانيا هو الذي وضع جسده أمامي. لا أعتقد أبدا أنها كانت ركلة جزاء وكذلك الحال بالنسبة للأولى.