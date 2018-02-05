محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً في تاريخ ليفربول

بات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أسرع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل إلى 20 هدفاً، متفوقاً على نجوم كبار أمثال فرناندو توريس وروبي فاولر ومايكل أوين وأيان راش.

وأحرز النجم المصري هدفين في مرمى توتنهام يوم الأحد، ليصل إلى 21 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 25 مباراة، ليكسر الرقم القياسي الذي سجل باسم زميله السابق دانيال ستوريدج والمعار حالياً إلى ويست بروميتش ألبيون حتى نهاية الموسم.

وسجل ستوريدج 20 هدفاً دورياً للفريق الأحمر خلال 27 مباراة وبقي متصدراً حتى حطم النجم المصري رقمه يوم الأحد، ويتساوى ستوريدج مع فرناندو توريس في عدد الأهداف خلال المباريات إلا أنه سجلها بعدد دقائق أقل.

واحتاج روبي فاولر 37 مباراة لتسجيل 20 هدفاً في عام 1994، بينما سجل مايكل أوين ذات الرقم في 39 مباراة في عام 1998، و50 مباراة للأوروغوياني لويس سواريز لبلوغ 20 هدفاً في عام 2012.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفاً وبفارق هدف واحد عن هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.