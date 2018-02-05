نابولي يستعيد الصدارة عبر نقاط بينفينتو

استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بينفينتو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي نابولي درايس ميرتينز في الدقيقة 20 وماريك هامشيك في الدقيقة 47.

ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد بينفينتو عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

ويذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لنابولي هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الهزيمة هي العشرين لبينفينتو مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.