"وعكة صحية" تحرم بايرن من خدمات بواتينغ

أعلن يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أنه سيفتقد جهود المدافع جيروم بواتينغ في المباراة المقررة أمام فريق الدرجة الثالثة بادربورن يوم الثلاثاء في دور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم ، كما أشار إلى أنه لم يجر حتى الآن تحديد موعد محتمل لعودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير من الإصابة.



وقال هاينكس في المرتمر الصحفي للحديث عن مباراة الكأس: جيروم بواتينغ يعاني من وعكة صحية ومشكلة في المعدة. وخافي مارتينيز لا يزال يعاني من مشكلات (في الكاحل) ، ونتمنى أن يكون لائقا للمشاركة أمام شالكه (يوم السبت المقبل).



وأضاف هاينكس" أما أرتورو فيدال ، فسيعود للتدريبات مع الفريق اليوم ، وإذا سارت الأمور بشكل جيد ، سيتوجه معنا (إلى بادربورن).



ويفرض بايرن ميونخ هيمنته على صدارة الدوري الألماني بفارق 18 نقطة أمام أقرب منافسيه باير ليفركوزن ، ورغم اقترابه بشكل هائل من منصة التتويج ، أبدى الفريق البافاري تمسكه بالحذر لعدم الوقوع في فخ الإفراط في الثقة.



وكذلك يتمسك هاينكس بالحذر بشأن الحارس نوير الذي لا يزال يكافح للتعافي بعد إصابته في القدم. وقال يوب: مانويل نوير يعمل بشكل جيد ولكن لا نود بدء الأقاويل بشأن موعد عودته حيث أن ذلك ربما يؤدي لنتائج عكسية من خلال تزايد الضغوط.