150 مدعواً في حفل عيد ميلاد نيمار.. وبرشلونة يهنئه

احتفل نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار الأحد بعيد ميلاده الـ26 بحضور 150 مدعوا، بينهم مواطنه الأسطورة رونالدو وزملاؤه ومدربه في النادي الباريسي الإسباني أوناي إيمري، و50 شخصا قدموا من البرازيل على نفقة المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مواطنها بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون كان على الأرجح من بين الحاضرين في باريس للاحتفال بعيد ميلاد نيمار.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية وصحيفة "ماركا" الإسبانية، حضر 50 مدعوا من البرازيل للاحتفال مع نيمار الذي تكفل بنفقات إقامتهم في فنادق العاصمة الفرنسية.

وبحسب الصور التي نشرت، كان لافتا حضور هداف سان جرمان الأوروغوياني ادينسون كافاني المعروف بابتعاده عن الأضواء خارج الملاعب وبحياته الاجتماعية المنغلقة.

وطغى الحضور البرازيلي على الحفل، إذ لم يقتصر على لاعبي سان جرمان داني الفيش وتياغو سيلفا وماركينيوس، بل كان لاعب مرسيليا لويز غوستافو حاضرا الى جانب الأسطورة رونالدو ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابرييل جيسوس.

وكان لافتا أيضا رسالة برشلونة إلى نجمه السابق الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو الصيف الماضي لفك ارتباطه بالنادي الكاتالوني، حيث هنأه بعيد ميلاده عبر موقع تويتر كاتبا "صباح الأهداف!!! ميلاد سعيد نيمار. وذلك فوق مقطع فيديو يظهر هدفا رائعا سجله البرازيلي ضد إلتشي خلال موسم 2014-2015 .