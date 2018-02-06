إيقاف مدرب تورينو مباراتين

أوقفت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم الثلاثاء، مدرب تورينو والتر ماتساري مباراتين وغرمته خمسة آلاف يورو بعد طرده في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه سمبدوريا (1-1) السبت في افتتاح المرحلة 23، وذلك بعد نحو شهر على تعيينه في منصبه.

ونقصت صفوف تورينو بعد طرد الغاني افرييه اكواه، صاحب هدف التعادل، في الدقيقة 73، اثر تسببه بإصابة مهاجم سمبدوريا الدولي فابيو كولياريلا بكسر في أنفه.

ووجدت الرابطة الايطالية ان المدرب السابق لناديي انتر الايطالي وواتفورد الانكليزي استخدم لغة "هجومية عنيفة" ضد حكام المباراة. وبموجب العقوبة، سيغيب ماتساري عن مباراة تورينو مع أودينيزي نهاية الاسبوع الحالي، وعن الدربي مع جاره يوفنتوس حامل اللقب في الاسبوع المقبل.

وأوقف أكواه مباراة واحدة على خلفية طرده.

وكان تورينو عين ماتساري (56 عاما) مدربا لفريقه في الرابع من يناير، خلفا للصربي المقال سينيسا ميهايلوفيتش.

وعاقبت الرابطة ايضا بالايقاف مباراة واحدة لاعبي روما البلجيكي راديا نايغولان بسبب تراكم الانذارات، ولورنتسو بيليغريني لطرده في مباراة نادي العاصمة مع مضيفه هيلاس فيرونا الاحد (1-صفر).

وغرمت الرابطة نادي بينيفينتو 5500 يورو بعدما رمى مشجعوه قنبلة دخانية على أرض الملعب، تسببت بتأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة مع نابولي الاحد (صفر-2)، وبولونيا ثلاثة آلاف يورو لشتم أنصاره الحكام.