الاتحاد الأوروبي يحرم كارفخال من المشاركة أمام باريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه أبقى عقوبة الإيقاف التي فرضها على داني كارفخال مدافع ريال مدريد بسبب تعمده الحصول على إنذار ليتلقى حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر الأسبوع المقبل.



وحصل كارفخال على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة لإضاعة الوقت في انتصار فريقه 6-0 على أبويل نيقوسيا في 21 نوفمبر.



وكانت هذه البطاقة الثالثة للمدافع في هذه المرحلة من المسابقة فانه كان يتوجب عليه الغياب عن آخر مباريات دور المجموعات لكنه كان سيشارك في مباراة ذهاب دور الستة عشر دون أي خوف من تعرضه لعقوبة إيقاف أخرى فورية.



ومع ذلك، فان لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي للعبة أعلنت في ديسمبر الماضي أن كارفخال انتهك المادة 15 من لوائح الانضباط ورفضت الطعن الذي تقدم به ريال مدريد حامل اللقب ضد العقوبة المفروضة على اللاعب.



وقال بيان للاتحاد الأوروبي للعبة: تم رفض طعن ريال مدريد وبناء عليه فان القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد بتاريخ 7 ديسمبر صار نافذا.



وتابع: نظرا لان كارفخال لم يشارك بالفعل في مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند التي أقيمت في السادس من ديسمبر 2017 فانه سيتعين على اللاعب الغياب عن مباراة أخرى في البطولة الأوروبية.