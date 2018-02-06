بايرن يكتسح بادربورن ويتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل بايرن ميونخ إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بادربورن 6 - صفر خلال المباراة التي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية بكأس ألمانيا لكرة القدم.



وسجل أهداف بايرن ميونخ كينغسلي كومان في الدقيقة 19 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 25 وجوشوا كيميتش في الدقيقة 42 وكورنتين توليسو في الدقيقة 55 وآرين روبين (هدفين) في الدقيقتين 86 و89.



وكان بايرن ميونخ قد تأهل لهذا الدور بتغلبه على كيمنيتسر في الدور الأول 5 - صفر ثم على لايبزغ 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، 1-1 ثم تغلب على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في دور الستة عشر.



فيما تأهل بادربورن لهذا الدور بعد أن تغلب على سانت بولي 2 - 1 في الدور الأول ثم على بوخوم في الدور الثاني 2 -صفر ،و على إنغولشتاد 1 - صفر في دور الستة عشر.