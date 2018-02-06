بوكيتينو يتجاهل البطولات ويبحث عن فريق قوي

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أنه يسعى لإعداد فريق قوي قبل التركيز على الفوز ببطولات وذلك عشية مواجهة أمام نيوبورت كاونتي في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي.



ولم يفز توتنهام بلقب الدوري الانجليزي منذ 1961 ويرجع تاريخ آخر مرة فاز فيها ببطولة مهمة إلى 2008 حين أحرز لقب كأس الرابطة. لكن بوكيتينو قاد توتنهام للمنافسة على لقب الدوري خلال الموسمين الماضيين واحتل الفريق المركز الثاني العام الماضي خلف تشيلسي البطل.



ورغم أن المدرب الأرجنتيني وصل بفريقه لنهائي كأس الرابطة في 2015 ليخسر أمام تشيلسي لكنه يعتقد أن توتنهام يحتاج المزيد من الوقت لاكتساب روح البطولة.



وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كان يحتاج لتتويج جهوده مع الفريق بتحقيق لقب إحدى البطولات قال بوكيتينو: لا أشعر بضرورة هذا الأمر. بالتأكيد هناك رغبة وإرادة لتحقيق الفوز لكنني لست مهووسا فقط بهذه الجزئية وهي تحقيق الفوز والفوز فقط والفوز باستمرار والفوز دون انقطاع. إن ما نحتاجه بحق هو تشكيل فريق قوي لديه روح الفوز.



وأتبع: من أجل الوصول لهذا الهدف فإنك تحتاج المزيد من الوقت. ولا يمكن أن تعرف على وجه الدقة إن كان الأمر سيتطلب عاما أو عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة أعوام. نحتل مركزا جيدا بين فرق الدوري وننتظر ملعبنا الجديد الذي سيكون رائعا بالنسبة لنا وللمشجعين وللنادي على حد سواء.



وأضاف: إذا استمرت الأمور في طريقها المرسوم ومع الإمكانيات المتاحة حاليا فإن توتنهام سيكون واحدا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولات المختلفة. نريد أن نحرز بطولة فهو أمر قمت به عندما كنت لاعبا وأعرف تماما هذا الشعور.



وأشرك بوكيتينو فريقا قويا أمام نيوبورت الشهر الماضي خلال مباراة الدور الرابع التي انتهت بالتعادل 1-1 لكن يتوقع الا يفعل ذلك يوم الأربعاء حيث يضع عينه على مباراة قمة أمام أرسنال في الدوري السبت المقبل.



ودافع بوكيتينو عن سياسة تناوب اللاعبين التي يتبعها في المباريات نافيا أن يكون توتنهام قد قلل من شأن منافسه المتواضع الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.



وقال: نحترم جميع المنافسين ونعتبر كل المنافسات مهمة. لقد سئمت من محاولة الشرح مرارا وتكرارا لكن الفريق يتألف من 24 أو 25 لاعبا. الأمر يتعلق بتوزيع مجهود اللاعبين ليس أكثر.