غياب محتمل للفرنسي ماتويدي عن مواجهة يوفنتوس وتوتنهام

أعلن يوفنتوس الإيطالي يوم الاثنين أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي يعاني من إصابة عضلية، دون أن يحدد المدة التي يحتاجها الأخير للتعافي والعودة الى الملاعب.

وكشف بطل الدوري الإيطالي في المواسم الستة الأخيرة أن الإصابة طفيفة الى متوسطة وأن "لاعب وسط بيانكونيري بدأ العلاج ويحتاج الى المزيد من الفحوص من أجل تحديد فترة غيابه".

وأصيب ماتويدي يوم الأحد خلال المباراة التي فاز بها يوفنتوس على ساسولو بسباعية نظيفة في الدوري المحلي، واضطر مدربه ماسيميليانو أليغري إلى استبداله بكلاوديو ماركيزيو بعد 26 دقيقة فقط على بداية اللقاء.

ويواجه ماتويدي احتمال الغياب عن مباراة يوم الثلاثاء أمام توتنهام الإنجليزي الذي يحل ضيفا على "السيدة العجوز" في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.