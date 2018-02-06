كورتوا: كونتي يحظى بدعم لاعبي تشيلسي

قال تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي إن المدرب أنطونيو كونتي يحظى بدعم كامل من لاعبي الفريق رغم الخسارة الثانية على التوالي لحامل اللقب وبفارق ثلاثة أهداف يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد خمسة أيام فقط من خسارته على ملعبه 3-0 أمام بورنموث عاد تشيلسي ليخسر مجددا أمام مضيفه واتفورد 4-1. وأبقت هذه الخسارة تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق 19 نقطة عن سيتي المتصدر وازدادت الضغوط على المدرب الإيطالي كونتي.



وقال كورتوا لموقع النادي على الإنترنت: نحن نثق في كونتي ونثق في قدرات الفريق. تلقينا هزيمتين لكننا سنحاول العودة مجددا والمضي قدما في طريقنا، وبالتأكيد نحن محبطون من الهزيمتين وبالتأكيد هذا وضع سيء لكن علينا أن نتجاوز ذلك من خلال التدريب وأن نستعيد ثقتنا لنواصل العمل بجدية. علينا مواصلة المضي قدما في الطريق الذي بدأناه.



وأضاف: تلقينا هزيمتين مؤلمتين لكننا كفريق وكمدرب نتمتع بروح إيجابية وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا للفوز الأسبوع المقبل.



ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعب الوسط تيموي باكايوكو للطرد بسبب الحصول على إنذارين متتاليين بعد مرور نصف ساعة من البداية ولم تمض سوى 12 دقيقة بعد الطرد حتى تقدم واتفورد بهدف سجله تروي ديني من ركلة جزاء.



وأعاد هازارد فريقه تشيلسي إلى اللقاء بعدما سجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بثماني دقائق قبل أن يتمكن دارين يانمات وجيرار ديلوفو وروبرتو بيريرا من التسجيل لأصحاب الأرض ليتلقى تشيلسي الهزيمة الثانية على التوالي بفارق ثلاثة أهداف وذلك للمرة الأولى منذ 1995.



وأضاف كورتوا "أظهرنا قدرتنا على القتال حتى ونحن نلعب بعشرة لاعبين وهذا دليل على شخصية الفريق ولكن عندما نخسر مرتين فهذا أمر سيء، وهناك تساؤلات تتصاعد لكننا سنعود للتدريب مع المدرب كونتي. سنتدرب جيدا وسنغير كفة الأمور لصالحنا.



وبدأ تشيلسي عام 2018 وهو يحتل المركز الثاني في الترتيب وبلغ الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الانجليزية لكنه خسر في مجموع

المباراتين أمام أرسنال وتعادل مرتين وخسر مرتين في خمس مباريات في الدوري خاضها منذ بداية العام.



ويتقدم تشيلسي بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام خامس الترتيب لتزداد شراسة المعركة للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ولا يزال تشيلسي مستمرا في البطولة الأوروبية حيث سيستضيف برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني في ذهاب دور الستة عشر يوم 20 فبراير الجاري.