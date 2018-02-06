"فيفا" يبحث احتمالية إبعاد إسبانيا عن مونديال 2018

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الحكومة الإسبانية يوم الاثنين على ضرورة توضيح وضع الاتحاد الاسباني لكرة القدم في أقرب فرصة ممكنة لتفادي احتمال حرمان المنتخب من المشاركة في كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وحذر "فيفا" في ديسمبر، الاتحاد الاسباني من مغبة أي تدخل سياسي في شؤونه، ما سيؤدي إلى معاقبته بالإيقاف وحرمانه من المشاركة في المونديال.

وتأزم وضع الاتحاد الإسباني بعد اتهام رئيسه السابق أنخيل ماريا فيار بالتورط في فضيحة فساد، ثم باعتقاله في يوليو لأسبوعين قبل أن يتم الإفراج عنه.

وما دفع "فيفا" إلى توجيه تحذيره إلى نظيره الإسباني، إعلان المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الإسبانية تأييده إجراء انتخابات رئاسية جديدة في الاتحاد.

وعقد اجتماع يوم الاثنين في مدريد بين أمين عام "فيفا" السنغالية فاطمة سامورا من جهة ووزير الرياضة الإسبانية إينيغو منديز دو فيغو ورئيس المجلس الأعلى للرياضة خوسيه رامون ليتي والرئيس المؤقت للاتحاد خوان لويس لاريا من جهة اخرى.

وجاء في بيان بعد الاجتماع "إن الوفدين اتفقا على ضرورة توضيح الوضع الاستثنائي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بالوسائل القانونية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان المحادثات حصلت في أجواء من التعاون الكامل.

وقال الرئيس المؤقت للاتحاد الاسباني من جهته إنه "مقتنع بعدم وجود أي خطر" يهدد مشاركة إسبانيا في كأس العالم.