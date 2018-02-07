إيمري تشان يقترب من ارتداء قميص يوفنتوس

وافق الألماني إيمري تشان لاعب وسط ليفربول الإنجليزي على الانتقال الصيف المقبل إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم يتوصل تشان وهو من أصول تركية، إلى تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد 4 سنوات أمضاها في صفوفه.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" القريب من النادي الإنجليزي، عن وكيل الأعمال الإيطالي فيديريكو باستوريلو أن ايمري تشان صفقة كبيرة خصوصا لانه سيصل بانتقال حر.

وكان ماروتا قد أكد في تصريحات صحافية الشهر الماضي، اهتمام نادي السيدة العجوز بضم تشان قائلا : لا أعلم ما إذا كان سيمدد عقده مع ليفربول، لكني اؤكد لكم أننا سنقوم بكل ما في وسعنا لضمه.

ومنح الالماني يورغن كلوب تشان شارة القائد في أكثر من مناسبة هذا الموسم، في محاولة قد تكون لإقناعه بالبقاء مع الفريق.

وستشهد صفوف النادي الأحمر بنهاية الموسم، انضمام لاعب الوسط الغيني نابي كيتا قادما من لايبزيغ الالماني، علما أن ليفربول استغنى في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عن نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل إلى برشلونة الاسباني في ضخمة.