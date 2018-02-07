الحاجي ضيوف يعتزم الترشح لرئاسة السنغال

يعتزم نجم كرة القدم المعتزل الحاج ضيوف الترشح للانتخابات الرئاسية في السنغال في خطوة تشابه ما فعله الأسطورة الليبيري جورج ويا الذي فاز بمنصب الرئيس في بلاده.



وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية يوم الثلاثاء أن ضيوف قرر إنهاء عمله في مهنة التدريب في كرة القدم والاتجاه للعمل السياسي عبر الترشح لمنصب رئيس السنغال.



وحقق ضيوف مسيرة احترافية جيدة في أوروبا حيث بدأ مع نادي سوشو الفرنسي ثم تحول للدوري الإنجليزي ولعب في أندية ليفربول وبولتون وسندرلاند وبلاكبيرن ورينجرز وليدز يونايتد كما ساهم في وصول المنتخب السنغالي إلى دور الثمانية لمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.



وفي حال نجاحه لن يكون ضيوف أول لاعب كرة يتولى منصب رئيس دولة حيث سبقه جورج ويا نجم ميلان الإيطالي سابقا والذي فاز قبل فترة بمنصب رئيس ليبيريا.

ونقلت "الصن" عن ضيوف قوله: لأعوام طويلة كنت أفكر في كرة القدم ولكن لدي مسيرة جديدة وهي مسيرة سياسية، واتخذت قرار المشاركة في العمل السياسي لأن هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون مني تغيير الأمور في بلادي وأنا مستعد لفعل ذلك، أريد أن أكون جنديا للشباب.