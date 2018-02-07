بوكيتينو يرفض الحديث عن مستقبل كين مع توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن مهاجمه هاري كين يشعر بالسعادة بالوجود مع الفريق لكن اللاعب فقط هو من يستطيع الإجابة عن أسئلة بخصوص مستقبله.



وواصل كين التألق مع توتنهام في المواسم الأخيرة ووصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري خلال التعادل 2-2 مع ليفربول يوم الأحد الماضي لكنه قال سابقا بوضوح إن إحراز الألقاب يعد أولوية بالنسبة له.



ووقع اللاعب البالغ عمره 24 عاما على عقد مع توتنهام حتى 2022 لكن زميله السابق في منتخب إنجلترا وين روني أبلغ شبكة سكاي سبورتس يوم الإثنين أن كين ربما يفكر بشكل مختلف في مستقبله إذا لم يبدأ ناديه في إحراز الألقاب.



وردا على سؤال حول استمرار كين طويلا مع توتنهام قال بوكيتينو: هذا السؤال يجب أن يكون له وليس لي. بكل تأكيد هو يريد تسجيل الأهداف وإحراز الألقاب لكني لا أستطيع أن أقول أي شيء بخصوص هذا الأمر.



وجذب كين اهتمام عمالقة أوروبا في المواسم الأخيرة وقال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق في أكتوبر الماضي إنه يتوقع محاولة ريال ضم هذا المهاجم.



وقال بوكيتينو: هو سعيد هنا ويحب توتنهام لكن هذا سؤال شخصي بخصوص ما يفكر فيه ومشاعره. لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنه.



وسيلعب توتنهام مع جاره وغريمه أرسنال في الدوري على استاد ويمبلي يوم السبت المقبل.