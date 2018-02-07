ديلوفيو يشتكي: علاقتي مع ميسي أبعدتني عن برشلونة

اعتبر الإسباني جيرارد ديلوفيو لاعب برشلونة والمعار حالياً إلى واتفورد الإنجليزي أن العلاقة الشخصية مع ليونيل ميسي أيقونة الفريق شرط أساسي للحصول على دقائق لعب بقميص النادي الكتالوني.

ولعب الجناح الإسباني 17 مباراة بقميص برشلونة خلال النصف الأول من الموسم الحالي، وذلك بعد عودته من فترة إعارة قضاها في صفوف ميلان الإيطالي، وسجل خلالها 3 أهداف في جميع البطولات، قبل أن يلازم مقاعد البدلاء إثر تألق البرازيلي باولينيو وحضور مواطنه كوتينيو وعودة الفرنسي ديمبلي.

وقالت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية إن ديلوفيو بعث برسالة "واتس آب" لزميله داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الذي يعيش وضعاً مماثلاً لما عاشه جيرارد، قال فيها: في برشلونة لن تلعب على الإطلاق إلا إذا كنت صديقاً لليونيل ميسي.

ولم يستدع ديلوفيو إلى 8 مباريات في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، فيما بقي على مقاعد البدلاء 3 مرات، قبل أن يطلب الانتقال إلى فريق آخر من أجل الحصول على دقائق لعب تمكنه من التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الصيف القادم.

ويعاني سيبايوس من تجاهل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي يفضل الاعتماد على الثلاثي الهجومي الشهير "بي بي سي" بالإضافة إلى إيسكو وكوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وحاول الموهوب سيبايوس العودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس بعد أقل من 6 أشهر على انضمامه إلى بطل إسبانيا وأوروبا، بعدما عانى من إيجاد خانة أساسية في خط وسط الفريق الأبيض.