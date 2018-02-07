رياض محرز يواصل الغياب عن ليستر

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، سيغيب عن صفوف فريقه للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي وذلك عندما يحل هذا الأخير ضيفا على مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الجزائري لم يحضر مران فريقه الأخير، فيما أكدت مصادر داخل النادي أن محرز سيغيب على الأرجح عن تدريبات ليستر سيتي حتى نهاية الأسبوع الجاري.



واستبعد كلود بويل، المدرب الفرنسي لليستر سيتي محرز من حساباته للمباراة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.



وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن في الدوري الإنجليزي وعن أربع حصص تدريبية للضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل إلى مانشستر سيتي.



وكان مانشستر سيتي قد عرض 65 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات محرز، بيد أنه ليستر سيتي رفض العرض لتمسكه بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، هذا بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لن يسمح له بإيجاد بديل مناسب للنجم الجزائري.



ومن المحتمل أن يرجئ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مسألة حسم صفقة محرز حتى الصيف المقبل ولكن هذا الأمر ليس مؤكد حتى الآن.



ويسعى مسؤولو ليستر للتدخل من أجل إقناع محرز بالعودة ولكن مصادر داخل النادي أكدت أن الفائز سابقا بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تمنح لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي ليس مستعدا من الناحية النفسية لتقبل هذا الأمر.