سانشيز يوافق على عقوبة تهربه الضريبي مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، يوم الأربعاء، أن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم برشلونة السابق، تقبل بصدر رحب الغرامة المالية التي وقعت عليه وبلغت 590 ألف يورو، والحكم بالسجن لستة عشرة شهرا مع إيقاف التنفيذ الذي صدر ضده، على خلفية تهربه من تسديد الضرائب في إسبانيا.

وتهرب سانشيز، اللاعب الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من دفع 983 ألف يورو للضرائب خلال عامي 2012 و2013، بعدما امتنع عن الكشف عن أرباحه الناجمة عن استغلال حقوق الصورة خاصته.

وكان سانشيز في تلك الفترة لاعبا بصفوف برشلونة قبل أن يرحل عنه في 2015 للانتقال إلى أرسنال، ولن تنفذ عقوبة السجن بحق اللاعب التشيلي، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه الجريمة.

واعترف سانشيز (29 عاما) بأنه أخفى بعضا من دخله المالي مدعيا تنازله عن حقوق الصورة لصالح شركتين أجنبيتين.