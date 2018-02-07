غندوغان ينتقد ملابسات صفقة انتقال أوباميانغ

وجه إيلكاي غندوغان لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم انتقادات للملابسات التي سبقت إبرام الصفقة التي انتهت بانتقال بيير-إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنجليزي.



وتزامل غندوغان وأوباميانغ في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة ثلاثة أعوام ورحل كل منهما عن صفوف الفريق بعد فترة طويلة من الجدل ، وقد شهدت الفترة السابقة لإبرام صفقة المهاجم أوباميانغ ، استبعاده من تشكيلة دورتموند ثلاث مرات لأسباب انضباطية وقد أبدى اللاعب رغبته في الرحيل.



وقال الألماني الدولي غندوغان في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية: لا أعرف ما إذا كان من المحتمل أن أمر بما عاشه أوباميانغ. وتوخى غندوغان الحذر متفاديا الهجوم بشكل مباشر على أوباميانغ أو دورتموند ، ولكنه انتقد الوضع الذي يرى أنه تسبب في خروج الأمور عن السيطرة.



وقال غندوغان: الأمر كله لم يكن بالتأكيد يصب في مصلحة أداء الفريق. فقد شكل بلا شك عائقا أمام تقديم أفضل مستويات ممكنة.



وحاول دورتموند تعويض رحيل أوباميانغ ، بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.



وقال غندوغان الذي يتربع فريقه مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز: كل الأطراف يجب أن تتعايش مع النتيجة النهائية ، رغم أن دورتموند فقد مهاجما رائعا للغاية. أتمنى حقا أن يسود الهدوء الآن.