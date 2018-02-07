فان ديك يتوقع استجهان جماهير ساوثهامبتون

يستعد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاستقبال فاتر للغاية مع عودته لساوثهامبتون لكنه قال إنه يركز فقط على الفوز على فريقه السابق.

وتعاقد ليفربول مع الهولندي فان ديك ليصبح أغلى مدافع في العالم بعدما دفع مبلغ 75 مليون استرليني لضمه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي عقب الفشل في التوصل لاتفاق على بنود عقد جديد بينه وبين ناديه السابق بطريقة ودية عقب نهاية الموسم الماضي.

وعاد فان ديك، الذي كانت بدايته متباينة في أنفيلد، للساحل الجنوبي لأول مرة منذ انتقاله لليفربول وهو يدرك تماما ما ينتظره من الجماهير هناك.

وقال فان ديك: ربما سيطلقون صيحات الاستهجان طوال المباراة. لا يمكن أن تقوم بأي شيء حيال ذلك، سيكون من الرائع أن أرى اللاعبين والأصدقاء الذين كانوا لدي هناك. لكن وبالنسبة لي فان المهم هو الفوز باللقاء.

وسجل فان ديك هدف الفوز في أول ظهور له مع ليفربول عندما تغلب على غريمه إيفرتون 2 - 1 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، لكنه أصيب في انتصار الفريق 4 - 3 على أرضه على مانشستر سيتي متصدر الدوري. وأنهى هذا اللقاء المسيرة التي لم يخسر فيها سيتي في الدوري.

وفاز ليفربول مرة واحدة أثناء وجود فان ديك ضمن التشكيلة لكنه خسر 3 - 2 أمام ويست بروميتش ألبيون وتعادل 2 - 2 مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد بعد أن تسبب اللاعب الهولندي في ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وهو ما سمح للمهاجم هاري كين بالتعادل.

وتابع فان ديك: بسبب طريقة اللعب والضغط والخيارات المختلفة من اللاعبين، فإن الأمر يختلف هنا بشكل كلي، لذا فإنك بحاجة لوقت للتعود على كل شيء لكنني أعمل من أجل هذا كل يوم مع الفريق، أتحدث إلى المدرب وكل شخص يمكنه أن يساعدني هنا.أريد أن أتحسن واخرج أفضل ما لدى كل شخص وهذا ما سأقوم به.