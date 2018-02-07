ويست هام يعيد إيفرا إلى ملاعب كرة القدم

أعلن نادي ويست هام الانجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الفرنسي المخضرم باتريس إيفرا حتى نهاية الموسم الحالي.



انضم إيفرا (36 عاماً) إلى صفوف الفريق اللندني في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ تعاقده مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في وقت سابق من الموسم الحالي، عقب اعتدائه على أحد المتفرجين.



سيعود إيفرا للعمل مجددا مع ديفيد مويس مدرب ويست هام، بعدما سبق أن لعب تحت قيادته عندما كان المدرب الاسكتلندي يتولى تدريب مانشستر يونايتد.



وصرح إيفرا للموقع الألكتروني الرسمي لنادي ويست هام: إنني سعيد حقا بالتواجد مع الفريق، والعودة للعب في الدوري الانجليزي الممتاز الذي أحبه.



وأضاف إيفرا: من المدهش أن أعود. إنني ممتن لإدارة ويست هام التي منحتني تلك الفرصة. وأكد أنه لم يأخذ أي وقت على الإطلاق ليقرر الانضمام لويست هام، الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الانجليزي حاليا، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.



أوضح إيفرا: عندما يتعين عليك التعاقد مع فريق ما ولا يمثل المقابل المادي أي عائق أمامك، فإن الصفقة من الممكن أن تتم في غضون خمس دقائق.



وتابع "الأمر الرئيسي بالنسبة لي هو الانضمام لويست هام ومساعدة زملائي في الفريق لتحقيق أكبر قدر من الانتصارات. واختتم إيفرا حديثه قائلا: إن هذا التعاقد هو الأسرع في مسيرتي الرياضية لأن كلا الطرفين أراد العمل معا، لذلك كان من السهل للغاية التوصل إلى اتفاق.