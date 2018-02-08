ألاردايس: كارثة أرسنال عثرة سنتجاوزها سريعا

قال المدرب سام الاردايس، مدرب ايفرتون الخميس، إن هزيمة فريقه 5-1 أمام ارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كانت مجرد عثرة على الرغم من أنه وصفها "بكارثة" حفلت بأداء "مثير للشفقة" في مقابلة التي اعقبت المباراة مباشرة.



لكن الاردايس الهادئ سعى لشرح أفضل للهزيمة في مؤتمر صحفي دعا فيه لاعبيه لرد فعل مناسب عندما يستضيف كريستال بالاس يوم السبت.



وقال: "كانت مجرد عثرة يجب أن نتجاوزها سريعا. ارسنال فريق جيد يعاقب العديد من الفرق ويعاقب العديد منهم على أرضه".



وأضاف: "عانينا للتعامل معه في أول 35 دقيقة. الفريق تعافى معنويا بشكل رائع لكن هذا الأمر يتم نسيانه عندما ترى نتيجة 5-1 لكن نحن بحاجة لرد فعل مناسب".



ودافع الاردايس عن مدافعه الياكيم مانجالا المنضم للفريق على سبيل الإعارة بعد ظهور أول سيء أمام ارسنال.



وقال عن مدافع مانشستر سيتي "يمكنك أن تظهر تأثيرك عندما يقدم بقية اللاعبين أفضل ما لديهم وهذا لم يحدث".



"لم يرتكب خطأ في الشوط الثاني. أنا فقط من يستطيع معرفة ذلك لأنني أدرس المباراة".



ويواجه الاردايس فريقه السابق الذي يقوده حاليا مدرب آخر سابق لمنتخب انجلترا هو روي هودجسون ويعتقد أن غياب ويلفريد زاها، لمدة شهر بسبب الإصابة، يمكن أن يمنح ايفرتون أفضلية.



وقال الاردايس "يجب أن نقلق من نقاط قوة بالاس لكن زاها لن يلعب وهذا جيد. بغض النظر عن ذلك نحن بحاجة لتقديم أفضل ما لدينا للفوز على كريستال بالاس.



"المنافس عنيد والفضل في ذلك لروي ولاعبيه".



ورغم أن ايفرتون يحتل المركز العاشر فهو يبتعد بأربع نقاط عن بالاس وسبع نقاط عن منطقة الهبوط.



وقال الاردايس "علينا تفادي خطر الهبوط ويجب أن يبدأ هذا أمام كريستال بالاس. يجب أن نركز على مستوانا.



"خسرنا مرة واحدة (على أرضنا) منذ أن توليت المسؤولية. نتائجنا على أرضنا جيدة للغاية".