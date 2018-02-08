إشبيلية يتجاوز ليغانيس ويطير إلى نهائي كأس إسبانيا

حجز أشبيلية بطاقة التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه ليغانيس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأربعاء.

كان الفريق الأندلسي قد تعادل 1 - 1 في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على ملعب ليغانيس، ليفوز 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويضع حدا لمغامرة ليغانيس في المسابقة التي بلغ مربعها الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح خواكين كوريا التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما أحرز الهدف الأول لأشبيلية في الدقيقة 15، من متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق لويس مورييل.

واستغل أشبيلية المساحات الخالية في دفاع ليغانيس، الذي اندفع لاعبوه نحو الهجوم بغية التعادل والدفع بالمباراة لوقت إضافي، ليضيف فرانكو فازكويز الهدف الثاني في الدقيقة 90، إثر متابعته تمريرة زميله ساندرو راميريز.

بتلك النتيجة، ضرب أشبيلية موعدا في نهائي البطولة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين برشلونة، حامل اللقب، وفالنسيا.

ويذكر أن الفريق الكاتالوني فاز ذهابا 1 - صفر على ملعبه "كامب نو"، وذلك قبل لقاء الإياب المرتقب بينهما الذي سيقام يوم الخميس على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا.