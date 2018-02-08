إنفانتينو: أتمنى استخدام تقنية الفيديو في المونديال

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، إنه ما زال يريد استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا خلال الفترة 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وكان رئيس الاتحاد الدولي في زيارة إلى فييتنام وقال أن ما يقرب من ألف اختبار ناجح حدث وانه يأمل أن يتم دعم الحكام الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا.

وام تجربة هذا النظام في ألمانيا، وإيطاليا وإنجلترا وجاءت النتائج مختلفة.

واشتكت الفرق من أن حكم الفيديو المساعد تجاوز اختصاصاته بينما قال بعض المشجعين إن القرارات تأخذ وقتا طويلا وأن المتواجدين في الملعب لا توجد لديهم فكرة عما يحدث.

وسيقرر المجلس الدولي لكرة القدم، هيئة وضع قواعد اللعبة، خلال اجتماعه السنوي المقبل في الثالث من مارس المقبل ما إذا كان سيتم استخدام هذه التقنية خارج الإطار التجريبي.

وبعد ذلك سيتعين على مجلس فيفا أن يفرض استخدام تكنولوجيا الفيديو في كأس العالم بروسيا، مع إمكانية اتخاذ القرار في اجتماعه المقبل المقرر في بوجوتا يومي 15 و16 مارس المقبل.