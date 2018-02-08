"كاس" تعلن قرارها بشأن استئناف الرياضيين الروس

المصدر: بيونغ تشانغ - د ب أ

ذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" أنها ستعلن، غدا الجمعة، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من 47 روسيا، يريدون الحصول على دعوة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وذكرت كاس أن القرار سيصدر في بينوغ تشانغ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش.

وتتعلق القرارات بجلستين في أعقاب الاستئنافات التي بدأت من قبل 32 رياضيا روسيا ثم 15 آخرين، اثنان منهم الآن يعملان كمدربين.

كما فشل 13 روسيا، من بينهم ستة رياضيين، في مسعاهم للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية ببيونغ تشانغ، والتي تفتتح رسميا غدا الجمعة.

وذكرت كاس في بيان أن قسمها المخصص في بينوغ تشانغ "تفتقر إلى الاختصاص للتعامل مع الطلبات".

وتقدم كل الرياضيين باستئنافات في كاس عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفض دعوتهم للمشاركة في الأولمبياد كرياضيين مستقلين.

ويشارك الرياضيون الروس في الأولمبياد كرياضيين أولمبيين من روسيا عقب فرض حظر على اللجنة الأولمبية الروسية فيما يتعلق بممارسات المنشطات، بما في ذلك دورة الألعاب بسوتشي 2014.