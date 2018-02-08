الديربي.. قصة قرن ونصف من الإثارة الكروية

مباريات كرة القدم بين الفرق التي تنتمي لذات المدينة تحمل اسم ديربي، وأصل التسمية يعود إلى مدينة تقع وسط الريف الإنجليزي واسمها ديربي، والتي شهدت تنافساً رياضياً في القرن التاسع عشر شارك به أغلب السكان بمحاولة لإيصال كرة من شرق المدينة إلى غربها، دخلت الكلمة قواميس أوكسفورد وكامبريدج بدءا من عام 1840 لتدل على تنافس رياضي يعود إلى سباق للخيل أقامه إيرل مدينة ديربي، المصطلح ترك جانبا مضامير الخيل وبات ملازما لملاعب الساحرة المستديرة، فيما اقدم مباراة ديربي جمعت بين شيفيلد يونايتد وفريق هالام في الف وثمانمئة وستين.

في إيطاليا كل مدينة كبيرة او صغيرة فيها الديربي وانتر ميلان مع اي سي فيها اثارة مختلفة لأن كلا الفريقين يخوض مبارياته في ملعب مشترك هو سان سيرو او جيوزيبي مياتزا كما يطلق عليه مشجعو كل فريق تسمية مختلفة.

اوروبا قد تكون تركت جانبا الصراعات الدينية التي لازمتها في القرون الوسطى لكنها وجدت طريقها الى الديربي كما يحدث بين سلتيك ورينجرز في مدينة غلاسكو الاسكتلندية التي تجمع تقليديا بين الكاثوليك والبروتستانت.

السياسة الداخلية الاسبانية اشعلت تنافس ريال مدريد واتلتيكو في عاصمة اسبانيا بداعي حصول الريال على معاملة تفضيلة من نظام فرانكو مقابل ميول يسارية لانصار اتلتيكو.

الحماس للديربي امر لا يعتمد على النتائج الحالية كما نشاهده في مباريات ليفربول وايفرتون البعيدان عن لقب الدوري منذ اكثر من ربع قرن

الاثارة في الديربي تزيد احيانا الى شغب وعنف وخروج عن النصر كما نشاهد في مباريات عدة ابرزها طبعا بارتيزان والنجم الاحمر في صربيا.. وايضا لاتسيو وروما في ايطاليا.

اقدم ديربي في العالم العربي هو لقاء الاهلي والزمالك في القاهرة منذ ان بدءا التنافس في فبراير الف وتسعمئة وسبعة عشر، بينما في العاصمة السعودية فان ديربي الهلال والنصر بدا يجمع بين الفريقين منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي.