سواريز: غير نادم.. أنا منافس مشاكس

دافع لويس سواريز مهاجم برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن أسلوبه العدواني في اللعب وقال إنه يحاول أن يتسبب في طرد منافسه إذا كان يحمل بطاقة صفراء.



وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة لافانجوارديا الإسبانية: "أنا منافس مشاكس لكن أي مشجع يرغب في وجود لاعب مثلي في فريقه".



وتابع: "إذا سألت أي لاعب سبق اضطر إلى القتال معي باستمرار عما إذا كان يرغب في وجود لاعب مثلي في فريقه فإنه سيغلق عينيه ويقول نعم".



وتسلطت الأضواء مجددا على سلوك سواريز قبل مباراة برشلونة مع بلنسية في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس.



وحذر مارسيلينو مدرب بلنسية لاعبيه من التأثر باستفزاز سواريز لكن مهاجم ليفربول السابق وصف القتال مع منافسيه بأنه من "أساسيات اللعبة" وقال إنه غير نادم على ذلك.



وقال: "هنا يجب استغلال أدق التفاصيل. أستطيع الشجار مع مدافع وستكون لدي فرصة كبيرة لكي أتسبب في طرده إذا كانت أدرك أنه يملك بطاقة صفراء وأعرف أيضا أنه سيفعل الأمر مثله معي".



وأضاف: "لا يتعلق الأمر بكونه عقلية قديمة لكن في الواقع إذا قام منافس بسبي أو قال لي إني سيء أو قال أي شيء آخر مثل سب شقيقتي فإني لن أبكي وأخرج لإبلاغ وسائل الإعلام.. لا أتأثر إذا أزعجني أي شخص وهذا جزء من اللعبة".



وبدأ سواريز الموسم بشكل متواضع لكنه استعاد مستواه بعد فترة توقف في نوفمبر وسجل 16 هدفا في آخر 17 مباراة ليساعد برشلونة على تصدر الدوري بفارق تسع نقاط على أقرب منافسيه.