فينغر: موقعة توتنهام فرصة للاقتراب من المقدمة

سيتخذ أرسين فينغر مدرب أرسنال غدا الجمعة، قراره الخاص بحارس المرمى الذي سيشارك في مباراة قمة شمال لندن في مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت المقبل.



وسيختار المدرب الفرنسي المخضرم بين بيتر شيك وديفيد أوسبينا.



وتعرض شيك لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز 5-1 على إيفرتون السبت الماضي ولعب أوسبينا بدلا منها بعد الدقيقة 71.



لكن شيك تعافى وأصبح جاهزا للعب.



وقال فينغر في مؤتمر صحفي الخميس: "شيك أو أوسبينا. سأتخذ القرار غدا.. لم يتدرب بيتر شيك. لكني لن أخاطر إن لم يكن لائقا بنسبة 100 في المئة".



ويأمل فينغر أيضا أن يكون ناتشو مونريال وداني ويلبيك جاهزين للمشاركة في المباراة.



وستكون هذه أول مباراة لفينغر أمام توتنهام في استاد ويمبلي اللندني الشهير الذي فاز فيه أرسنال بنهائي كأس الاتحاد الانجليزي في أعوام 2014 و2015 و2017.



وأضاف فينغر "نشعر أن مستوى أدائنا في ويمبلي يكون جيدا. لكن الأمر يعتمد على ما سيحدث في هذا اليوم.. استاد ويمبلي يمنحك ملعبا جيدا يسمح لك باللعب بالأسلوب الذي تريده".



ويدخل أرسنال المباراة محتلا المركز السادس بفارق أربع نقاط خلف توتنهام وبفارق خمس نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وستكون هذه المواجهة رقم 52 بين توتنهام وأرسنال بقيادة فينغر المستمر مع الفريق منذ 22 عاما.



وقال المدرب الفرنسي: "أعرف مدى أهمية هذه المباراة وهي بمثابة فرصة لنا للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. نحن في مركز متأخر وعلينا التقدم".



وعن تظاهر بعض اللاعبين بالتعرض للعرقلة في الدوري الانجليزي قال فينغر: "علينا القضاء على التظاهر بالتعرض للعرقلة في الدوري الانجليزي.. بعد أن تعلم اللاعبون الانجليز سريعا كيفية التظاهر بالتعرض للعرقلة وأصبحوا أساتذة في ذلك".



وأضاف المدرب الفرنسي "لا أشجع لاعبي فريقي على القيام بذلك. لكن في بعض الأحيان تريد أن يكون لاعبيك أذكياء ويستفيدون من القواعد قليلا وخاصة في منطقة الجزاء".