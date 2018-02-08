ليستر يستبعد محرز من قائمة مباراة مانشستر سيتي

أكد كلود بويل مدرب ليستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبه رياض محرز سيغيب عن مباراة يوم السبت أمام مانشستر سيتي الذي كان اللاعب يرغب في الانضمام إليه.

ولم يتدرب محرز ولم يلعب مع ليستر منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية عندما فشل في الانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بويل خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: كنت آمل أن ينهض رياض ويعود للعب معنا. أفضل طريقة هي العودة والاستمتاع بكرة القدم، رياض لاعب رائع وهو يحب كرة القدم. يعشق علاقته بزملائه وأفراد الفريق، هو بحاجة للعودة واللعب وأن يلمس الكرة.

ولم يعلق بويل على ما إذا كان محرز حصل على إذن للغياب عن الفريق، وقال: لا أريد أن أعلق وأعطي أي تفاصيل بخصوص علاقتنا برياض. من المهم أن تبقى كافة التفاصيل في داخل النادي وألا تنشر علنا.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية عن أصدقاء اللاعب قوله انه يشعر "بالإحباط" منذ الفشل في الانتقال لسيتي.

وبسؤاله عما إذا كان يتفهم الإحباط الذي تشعر به جماهير ليستر بسبب غياب محرز قال بويل: يمكنني تفهم كافة هذه التكهنات. اعتقد انه من المهم في هذا الوقت الصعب أن يبقى كافة اللاعبين والنادي بأسره موحدا، يجب أن نتسم بالوحدة ونتطلع قدما لمواصلة العمل الجاد في الملعب.

وجاءت تعليقات بويل عقب تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب قد خفت وأنه لا ينوي التقدم بأي عرض جديد لضمه.

وسيغيب شينجي أوكازاكي وويس مورغان عن مباراة السبت أيضا، وقال بويل: لن يكون أوكازاكي متاحا. تلقى ضربة في ركبته ولن يكون متاحا لمدة أسبوعين.