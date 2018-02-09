أرسنال لا يشعر بالغربة أمام توتنهام على ملعب ويمبلي

‬قال بول ميرسون مهاجم أرسنال السابق إن الفريق يملك سجلا رائعا من الانتصارات على استاد ويمبلي ولهذا سيشعر لاعبوه كأنهم يلعبون على أرضهم عندما يواجهون توتنهام في قمة شمال لندن في الدوري الانجليزي الممتاز لكر القدم يوم السبت.



وسيلتقي الفريقان على استاد ويمبلي لأول مرة منذ 1993 في مباراة مهمة في السباق لاحتلال احد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتجاوز توتنهام مشاكل واجهها في بداية انتقاله للعب على ملعبه المؤقت في استاد ويمبلي وحقق سجلا جيدا بعدم الهزيمة في آخر 12 مباراة في الدوري هناك في أداء مشابه للموسم الماضي حين كان توتنهام فريقا لا يخسر على ملعبه وايت هارت لين الذي هدم الآن.



لكن أرسنال هو الآخر فاز في آخر تسع مباريات لعبها في ويمبلي بما فيها نهائي كأس الاتحاد العام الماضي أمام تشيلسي وهو معدل يثير الاهتمام.



وقال ميرسون لشبكة سكاي الرياضية: لو كانت المباراة على ملعب وايت هارت لين لما كانت هناك فرصة للفوز فقد خسر أرسنال ست مباريات خارج ملعبه هذا الموسم لكن الفريق يملك واحدا من أفضل السجلات على ويمبلي في السنوات الأخيرة ولهذا فيمكن أن يعتبر لاعبو أرسنال المباراة وكأنها على ملعبهم.



وسيخوض أرسنال المباراة بتشكيلة مدعومة بوجود بيير-إيمريك أوباميانغ المنضم وهنريخ مخيتاريان في محاولة لتقليل الفارق مع الفرق التي تتقدمه في الترتيب.



ويقول الفرنسي ارسين فينجر مدرب أرسنال إن توتنهام يضم أفضل مهاجم في العالم مشيرا إلى هاري كين الذي سجل هدفه رقم مئة عندما أحرز ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في التعادل 2-2 أمام ليفربول الأسبوع الماضي حيث تألق منذ الهزيمة 2-صفر التي تلقاها فريقه أمام ارسنال في نوفمبر 2017.



وكانت هذه هي المباراة الوحيدة التي أخفق فيها كين في التسجيل في شباك ارسنال في الدوري وهو الذي سجل ستة أهداف في ست مواجهات بين الفريقين في الدوري.



وسجل كين 35 هدفا في 36 مباراة لعبها لتوتنهام ولمنتخب انجلترا هذا الموسم، من بينها ثلاث مرات سجل فيها ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، متفوقا على مهاجمين بارزين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.