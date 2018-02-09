جماهير بايرن تركز على غوريتسكا في مواجهة شالكه

تكتمل صفوف فريق بايرن ميونخ تقريبا، عندما يستضيف فريق شالكه يوم السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم في مباراة ستعطي جماهير الفريق المضيف لمحة مستقبلية عن الصفقة الجديدة ليون غوريتسكا.



وقال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ يوم الجمعة : موقف فريقنا جيد للغاية في هذه اللحظة. مانويل نوير هو اللاعب الوحيد المصاب بالفريق.



وسيكون جيروم بواتينغ وخافي مارتينيز، اللذان غابا عن مباراة الفريق أمام بادربون في الكأس وتوماس مولر الذي تعرض لكدمة في الفخذ، جاهزين لخوض المباراة.



ورغم اقتراب تياغو من استعادة لياقته البدنية، إلا أنه لم يدخل في قائمة الفريق بعد. وقال هاينكس : تياغو كان مذهلا في التدريبات، ولكنه لن يكون متاحا في مباراة شالكه. وسنكون سعداء عند عودة مثل هذا اللاعب مرة أخرى.



وسينصب تركيز جماهير بايرن ميونخ على غوريتسكا، الذي سينتقل لميونخ بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر. ولم تتقبل جماهير شالكه انتقال غوريتسكا كليا، وحاليا لم يصل ليون لمستواه المعهود بعد شفائه من إصابة.



وقال هاينكس : أعتقد أن اللاعب هادئ للغاية ويتعامل بشكل جيد مع انتقادات الجماهير، بينما حرص مدربه الحالي دومينيكو تيديسكو على دعمه للعودة مجددا لمستواه.



وقال في المؤتمر الصحفي الخاص به : بالطبع، يتطلع ليون غوريتسكا لهذه المباراة. من الصعب دائما مواجهة بايرن ميونخ والتحدي سيحمسه.