الإسباني خيسي يعود إلى تشكيلة ستوك

قال بول لامبرت مدرب ستوك سيتي إن المهاجم خيسي رودريغيز سيعود لتشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت بعدما غاب في الأسابيع العشرة الماضية حتى يتعامل مع مشاكل صحية يعاني منها طفله في إسبانيا.

وانضم خيسي، 24 عاما، إلى ستوك قبل بداية الموسم قادما من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة وسجل ضد أرسنال في مباراته الأولى مع الفريق لكنه لم يشارك منذ الخسارة 3 - صفر أمام ليفربول في نوفمبر 2017.

وقال لامبرت: خيسي عاد إلينا وسيكون ضمن التشكيلة في مباراة السبت. مستوى لياقته منخفض بالطبع لكنه شارك مع فريق تحت 23 عاما يوم الاثنين وأبلى بلاء حسنا.

ويحتل ستوك المهدد بالهبوط المركز 18 في الترتيب برصيد 24 نقطة وخسر أربع من مبارياته الست الأخيرة في الدوري بينما يحتل برايتون المركز 13.